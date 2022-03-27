أصدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، أحكاما متفاوتة في حق المتهمين المتابعين في قضايا فروع مجمع كوندور لمالكيه الإخوة بن حمادي.

وأدان المجلس المتهم الموقوف عمر بن حمادي بخمس سنوات سجنا منها سنتان ونصف موقوفة النفاذ وسنتان حبسا غير نافد في حق المتهمين عبد الرحمان وإسماعيل بن حمادي.

كما تم تسليط عقوبة سنة حبسا غير نافذ في حق المتهمين بن زيان عبد الوهاب (مفتش أملاك الدولة سابقا بولاية تيبازة) وبوعلاق كمال الذي كان يشغل منصب مدير أملاك الدولة بولاية تيبازة، في حين تمت تبرئة بقية المتهمين المتابعين في القضية. وكانت النيابة العامة قد التمست عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف عمر بن حمادي وغرامة قدرها 8 ملايين دج، وهي نفس العقوبة التي تم التماسها ضد كل من عبد الرحمان وإسماعيل بن حمادي، باعتبارهما المالكين الأساسيين لمختلف فروع مجمع بن حمادي محل المتابعة القضائية.