لم تكن مهمة المدرب الصربي زلاتكو كرومبوتيتش الذي تولى زمام العارضة الفنية لفريق اتحاد الجزائر لكرة القدم, شهر فبراير الماضي، موفقة، بعد فشل الفريق العاصمي في تحقيق أي فوز في المقابلات الخمسة

الأخيرة، آخرها التعادل الذي اكتفى به بقواعده أمام ضيفه هلال شلغوم العيد ب(1-1)، لحساب الجولة الـ23 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

ففي الوقت الذي اعتقدت فيه إدارة الفريق أنها قامت باختيار موفق باستقدام التقني الصربي زلاتكو كرمبوبوتيتش (63 سنة)، جاءت النتائج و الإحصائيات لتؤكد عكس ذلك وتعكس بوضوح عجز التقني الصربي على إحداث الاستفاقة المرجوة.

و يبقى خط هجوم فريق اتحاد الجزائر يعاني في الوقت الحالي من جفاف كبير على مستوى التهديف، حيث لم يتمكن رفاق عبد الكريم زواري من تسجيل سوى ثلاثة أهداف في المقابلات الثمانية الأخيرة، علما

أنّ تشكيلة "سوسطارة" حققت تحت قيادة المدرب الصربي الذي سبق له تولي تدريب نادي بولوكوان سيتي (جنوب افريقيا)، فوزا واحدا داخل القواعد أمام نصر حسين داي بنتيجة (1-0).

ومنذ هذه المقابلة, لا يزال الفريق العاصمي يعيش فترة ركود مقلق من خلال تسجيله لحصيلة أربعة تعادلات و هزيمة واحدة في نتيجة بعيدة جدا عن تطلعات و آمال الفريق الذي كان يطمح لتحقيق نتائج جيدة تعيده للتنافس على الألقاب والتواجد كذلك في المنافسات الإفريقية.

ولم يلق اختيار المدرب الصربي الإجماع لدى المناصرين، خاصة وان هذا الأخير خلف المدرب السابق عزّ الدين رحيم الذي أدى مشوارا موفقا عندما قاد الفريق بالنيابة و هو الأمر الذي تؤكده الأرقام والإحصائيات.

و أوكلت للنجم السابق لاتحاد الجزائر في سنوات التسعينيات، قيادة الفريق بالنيابة شهر ديسمبر الماضي، خلفا للمدرب الفرنسي دونيس لافان الذي قاد الفريق في تسع مقابلات، حقق خلالها نتائج ايجابية نسبيا بـ5 انتصارات و 3 تعادلات و خسارة واحدة.

وبعد مرور 23 جولة من عمر البطولة, يحتل فريق اتحاد الجزائر المركز الخامس في الترتيب العام بمجموع 37 نقطة بفارق نقطتين عن ثلاثي المقدمة. ولتحقيق الاستفاقة التي تمكنه من التنافس على مركز

يؤهله لتنشيط المنافسات القارية، يتعين على رفاق بلال بن حمودة البحث عن الطريقة المثلى التي تمكنهم من استرجاع معالمهم الحقيقية.