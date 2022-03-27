كشف المقبوض عليه، محمد بن حليمة عضو منظمة رشاد الإرهابية، مساء اليوم الأحد، في تصريحات صادمة للمحققين عن مخططات تستهدف الجزائر.

وطلب من بن حليمة من طرف محمد عبد الله، خلال تصريحاته في تسجيل مصور عرضه الأمن الوطني، البقاء في وزارة الدفاع الوطني لإيفادهم بمعلومات وإرساليات لاسيما فترة الحراك لصالح محمد العربي زيتوت، مضيفا أنه "بعد خروجي من الجزائر التقت بمحمد عبد الله وتواصلت العربي زيتوت الذي حاول تطميني كما كلف محمد عبد الله بتأمين المبيت لي".

واعتراف بن حليمة بإستراتيجية زيتوت المبنية على تكليف كل عنصر بالحديث عن موضوع معين، مؤكدا أن الأخير يستعمل فتاوى دينية لإقناع الجزائريين الذين يريد ضمهم، مشيرا الى أن ميلود واسماعيل شقيقا زيتوت مكلفان بالدعاية عبر حسابات مزيفة.

وأضاف الموقوف بن حليمة، أنه تنقل إلى البرتغال بوثائق مزورة وأن العربي زيتوت كان على علم بذلك وكان يتابع معه تفاصيل هروبه، كاشفا سبب خلاف بين أمير بوخرص لدى عائلة زيتوت وهي الأموال.

كما تطرق بن حليمة، إلى قضية الطفل القاصر شتوان، حيث قال إن الكل تفطن لخطر المدعو أمير ديزاد الذي وصفه بال"الموسخ" ويستخدم أبناء الشعب لقضاء مصالحه والحصول على أموال.

وأضاف بن حليمة، أنه كان من بين هؤلاء الذين غرر بهم من طرف ديزاد واستخدمهم في قضية الطفل القاصر سعيد شتوان، مشيرا الى أن "حكاية شتوان اختلقها امير ديزاد لضرب مؤسسة الشرطة وأنها تغتصب المواطنين الموقوفين والأطفال القصر وتعذيبهم".

وقال أيضا أن أمير ديزاد توسط له لمقابلة محامي يهودي ومقرب من المخابرات الفرنسية.

وفيما قال بن حليمة أنه تلقى معاملة جيدة منذ وصوله للجزائر.