أدانت محكمة المدية احمد محلات التجارية بسنة حبس نافذة وغرامة مالية بقيمة 50 الف دينار وحسب بيان لمديرية التجارة لولاية المدية افاد انه في في إطار المتابعة المستمرة للمواد الواسعة الاستهلاك، لاسيما مادة الحليب المدعم، وأثناء قيام أعوان مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية المدية، بمهمة مراقبة وتفتيش على مستوى أحد محلات التغذية العامة بمدينة المدية، وخلال المعاينة تعرض أحد الأعوان أثناء تأدية مهامه إلى اعتداء واهانه من طرف أحد عمال المحل.

وبعد إيداع المديرية لشكوى لدى مصالح الأمن تم سماع أعوان مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات ،وتم توقيف المعتدي وإدانتة بعقوبة الحبس .