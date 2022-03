Quelques jours avant le début du mois sacré de Ramadan, la Direction Générale de la Fonction Publique et de le réforme administrative a dévoilé, dans un communiqué rendu public aujourd’hui, les nouveaux horaires de travail qui seront applicables durant le mois sacré de ramadan 2022.

Les horaires concernant les administrations et les institutions publiques.

Pour 20 wilayas du sud algérien, les horaires de travail sont fixés de 07h00 à 14h00, de dimanche à jeudi, notamment, Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargle, Ghardaïa, Leghouat, Biskra, El-Oued, Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellel, Béni Abbès, In Saleh, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M’Ghaier et El Meniaa.

Quant au reste des wilayas de l’Algérie, les horaires de travail sont fixés de 08h30 à 15h30, de dimanche au jeudi.

Dans le même communiqué, la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative a précisé que ces horaires seront applicables jusqu’à la fin du mois de ramadan et que les horaires habituels de travail reprendront après Aïd El-Fitr.