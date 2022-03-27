أدين اليوم الأحد مراسل جريدة "الخبر" بولاية ميلة رشيد بوطلاعة بغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري من قبل المحكمة الإبتدائية بشلغوم العيد، في قضية رفعها ضده منتخب بالمجلس الشعبي الولائي السابق بتهمة القذف، على خلفية مقال صحفي بجريدة الخبر موضوعه: (مواطنون من التلاغمة يحتجون أمام مقر "لانام" بشلغوم العيد) وهو المقال الذي نقل فيه المراسل انشغالات المحتجين الذين نددوا بتوظيف ابن منتخب عن طريق المحاباة، وقام بتغطية الاحتجاج في إطار مهامه المهنية.

وقد رافع الأستاذان فيصل مسقالجي ولبصير سفيان لصالح المراسل، وأكدا للقاضي بأن الصحفي قام بواجبه المهني ورسالته الإعلامية طبقا لقانون الإعلام وبعيدا عن أي شكل من أشكال القذف، حيث لم يذكر المنتخب باسمه ولا بالرموز ولا بالمجلس الانتخابي الذي ينتمي إليه أو بالبلدية مقر سكناه، كما دافع الأستاذان عن حق المواطن في الإعلام وهو الحق الذي يكفله الدستور، ملتمسين البراءة في حق موكليهما.