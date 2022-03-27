اشعل المضاربون أسعار تذاكر مباراة المنتخب الجزائري ضد نظيره الكاميروني، المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، تحسبا لإياب المقابلة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ووصل سعر التذاكر في السوق السوداء 10 آلاف دينارا جزائري، حسب ما تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي من طرف بعض المضاربين الذين يغتنمون فرصة المقابلة لتحقيق أرباح على حساب عشاق المنتخب.

وشهدت عمليات بيع التذاكر، صباح اليوم الأحد، تدافعا كبيرا بين المواطنين الذين قدموا من عدة ولايات لاقتناء تذكرة تسمح لهم لمتابعة المباراة الفاصلة من مدرجات تشاكر في البليدة.

للتذكير فإن سعر التذكرة، تم تحديده في وقت سابق بـ 500 دج على مستوى 7 شبابيك بالملعب.