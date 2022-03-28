عثر أعوان الحماية المدنية لولاية البويرة صبيحة اليوم الاثنين على الطفل عماد الدين الذي اختفى يوم أمس الأحد بقرية الخليفات التابعة إقليميا لبلدية ديرة في ولاية البويرة. وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في بيان لها عبر صفحتها على الفايسبوك، إنه تم العثور على الطفل عماد الدين الذي كان مفقودا بقرية الخليفات بلدية ديرة، والذي انطلقت عملية البحث عنه ليلة أمس في حدود الساعة التاسعة وثلاث وأربعين دقيقة (21:43) من طرف أعوان وحدة القطاع ديرة وأفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني والمجتمع المدني.

وأضاف نفس المصدر إن العثور على الطفل كان في حدود الساعة الثامنة وعشر دقائق (08:10) من صباح اليوم الإثنين على بعد كلم واحد عن بيته الذي كانت به جنازة. مؤكدا إن الطفل الذي يبلغ من العمر سنتين ونصف والمنحدر من قرية القبة بذات البلدية وجد في صحة جيدة.