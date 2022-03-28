أسعف أعوان الحماية المدنية خمسة مختنقين بالغاز الليلة الماضية بحي 20 أوت بمدينة سور الغزلان في ولاية البويرة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافاتها تدخلت في منتصف الليل وثلاث دقائق ببلدية سور الغزلان من أجل إسعاف خمسة مختنقين بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بمنزلهم العائلي الواقع بحي 20 أوت بذات المدينة، حيث تم إسعاف الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 شهرا و43 سنة في عين المكان ونقلهم إلى مستشفى سور الغزلان.

وكانت إسعافات الحماية المدنية قد تدخلت قبل ذلك بحي كحلال مسعود بنفس المدينة من أجل إسعاف أربعة مختنقين بالغاز المنبعث من سخان الماء تتراوح أعمارهم بين 18 و66 سنة، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى سور الغزلان، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الاختناقات بالغاز منذ بداية موسم البرد إلى 49 حالة تسمم وثلاث وفيات.