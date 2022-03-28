أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أسماء الفائزين بجوائز الأوسكار، أرفع جوائز في صناعة السينما، في دورتها الرابعة والتسعين يوم أمس الأحد في حفل مباشر نقلته قناة إيه.بي.سي التلفزيونية من لوس انجلوس. وفيما يلي قائمة الفائزين في الفئات الرئيسية:

- أفضل فيلم: "كودا"

ـ أفضل ممثل: ويل سميث عن دوره في فيلم "كينج ريتشارد" (الملك ريتشارد)

- أفضل ممثلة: جيسيكا تشستين عن دورها في فيلم "ذا آيز أوف تامي فاي" (عيون تامي فاي)

- أفضل مخرجة: جين كامبيون عن فيلم "ذا باور أوف ذا دوج" (قوة الكلب)

- أفضل ممثل مساعد: تروي كوتسور عن دوره في فيلم "كودا"

- أفصل ممثلة مساعدة: آريانا ديبوز عن دورها في فيلم "ذا وست سايد ستوري" (قصة الحي الغربي)

- أفضل سيناريو عن قصة أصلية: "بلفاست"

- أفضل سيناريو عن قصة مقتبسة: "كودا"

- أفضل فيلم طويل بالرسوم المتحركة: إنكانتو"

- أفضل فيلم وثائقي: "سمر أوف سول" و"صيف الروح"

- أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية: "درايف ماي كار" - اليابان