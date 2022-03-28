تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين بنحو أربعة دولارات مع تنامي المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود في الصين بعد أن قالت السلطات في شنغهاي إنها ستغلق المركز المالي للبلاد لإجراء اختبارات للكشف عن كوفيد-19 على مدار تسعة أيام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتسجل 116.00 دولارا للبرميل وجرى تداولها على انخفاض 3.88 دولار أو 3.2 في المائة عند 116.77 دولار في الساعة 0131 بتوقيت غرينتش.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أدنى مستوى لتصل إلى 109.30 دولار للبرميل وانخفضت 3.92 دولار أو 3.4 في المئة إلى 109.98 دولار. وارتفع كلا العقدين 1.4 في المائة يوم الجمعة ليحققا أول زيادة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع مع صعود برنت أكثر من 11.5 في المائة وصعود خام غرب تكساس الوسيط 8.8 في المائة.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في شركة فوجيتومي للأوراق المالية المحدودة "أدى إغلاق شنغهاي إلى موجة بيع جديدة من جانب المستثمرين المحبطين لأنهم كانوا يتوقعون تجنب مثل هذا الإغلاق". وأضاف إن السوق أخذت في الحسبان تأثير هجوم صاروخي على منشأة سعودية لتوزيع النفط يوم الجمعة الماضي. وقال "بما أنه من غير المرجح أن تزيد أوبك+ إنتاج النفط بوتيرة أسرع من الأشهر الأخيرة، نتوقع أن تتحول سوق النفط إلى الاتجاه الصعودي مرة أخرى في وقت لاحق هذا الأسبوع".

وأعلنت حكومة مدينة شنغهاي يوم الأحد إن جميع الشركات والمصانع ستتوقف عن العمل أو ستجعل الموظفين يعملون عن بعد في إطار إغلاق من مرحلتين على مدار تسعة أيام بعد أن سجلت المدينة رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة غير المصحوبة بأعراض.

وسيتم أيضا تعليق وسائل النقل العام بما يشمل خدمات النقل خلال الإغلاق مما أدى إلى خفض الطلب على الوقود على نحو أكبر. ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المعروفون باسم أوبك+ يوم الخميس.

وقاومت أوبك+ حتى الآن دعوات من الدول المستهلكة الرئيسية ومنها الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج. وتزيد أوبك+ الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر منذ أغسطس آب للتخفيف من أثر التخفيضات التي تم إجراؤها عندما أثرت جائحة كوفيد على الطلب.