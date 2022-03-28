أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين أن قواتها استهدفت 36 منشأة عسكرية أوكرانية وأسقطت خمس طائرات حربية و19 طائرة مسيرة خلال آخر 24 ساعة من عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أنه تم إسقاط أربع قاذفات أوكرانية من طراز "سو-24" في الجو فوق مقاطعة تشيرنيهيف بشمال البلاد، كما أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" بالقرب من كراماتورسك في دونباس.

وأضاف البيان أن القوات الروسية أسقطت خمسة صواريخ أطلقتها راجمات صواريخ "سميرش" أوكرانية بالقرب من مطار في مقاطعة خيرسون (جنوب).

وأشار البيان إلى أن بين الأهداف التي دمرها الطيران وقوات الصواريخ الروسية خلال اليوم الماضي راجمتي صواريخ ومنظومة للصواريخ المضادة للطائرات.

ودمرت القوات الروسية ما مجموعه 308 طائرات دون طيار و1713 دبابة و170 راجمة صواريخ أوكرانية منذ بداية العملية في 24 فبراير الماضي. وأضاف البيان أن مجموعة من القوات الروسية توغلت في عمق كيلومترين في دفاعات اللواء 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ووصلت إلى الضواحي الجنوبية لبلدة نوفوسيلوفكا في دونيتسك.

وحسب البيان، فإن وحدات تابعة لقوات لوغانسك الشعبية تقدمت خلال هجومها لمسافة خمسة كيلومترات، واستولت على بلدتي إيفانوفكا ونوفوسادوفويه ووصلت إلى خط تيرني على الحدود مع دونيتسك.