توفي شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثي مرور وقعا أمس الأحد بولاية معسكر، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وحسب المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية معسكر الملازم الأول الطاهر مهني فإن الحادث الأول وقع على الطريق الوطني رقم 6 في شطره العابر لبلدية حسين ونجم عن اصطدام سيارتين نفعيتين وأدى إلى وفاة سائق السيارة الأولى وإصابة مرافقه بجروح وإصابة راكبي السيارة الثانية بجروح متفاوتة الخطورة.

ووقع الحادث الثاني حسب نفس المصدر على الطريق الوطني رقم 13 في شطره العابر لبلدية زهانة ونجم عن اصطدام سيارة سياحية بشاحنة لنقل البضائع مما أدى إلى إصابة سائق السيارة السياحية فيما توفى مرافقه.

وتدخلت عناصر الحماية المدنية بالمركز المتقدم لبلدية حسين وحدة مدينة زهانة لإسعاف الجرحى ونقلهم نحو المؤسسات الاستشفائية ونقل القتيلين إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى مدينة سيق.