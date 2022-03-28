قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد أي منتج يمكنه تعويض إنتاج روسيا من النفط، مؤكداً أن تحالف "أوبك زائد" بحاجة للعمل الجماعي لضمان استقرار الأسواق.

وأكد المزروعي، خلال مشاركته في منتدى الطاقة في الإمارات، أن على "أوبك +" ألا تترك أمور السياسة تشتت انتباهها، وقال إن الإمارات لن تغادر التحالف ولن تتخذ قرارات أحادية بشأن الإنتاج.

وأوضح أن أبو ظبي ستواصل العمل مع التحالف لضمان استقرار السوق، مشيراً إلى أنها تبذل قصارى جهدها للوصول إلى 5 ملايين برميل يومياً، لكن هذا لا يعني التخطيط للخروج من "أوبك +"، أو القيام بأي خطوات فردية.

وقال المزروعي إن "أوبك +" لن تكون منظمة سياسية أبداً، وإنها ستنظر في توازن العرض والطلب خلال الاجتماع المقبل، المقرر في غضون أيام قليلة. وأعرب عن قلق بلاده الشديد من زيادة أسعار السلع الأساسية، وخصوصاً الغذاء.

وقال إن المؤسسات المالية مترددة في تمويل العديد من مشاريع النفط والغاز على مستوى العالم. كما شدد المزروعي على ضرورة وضع نهاية لأزمة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، من خلال الوسائل الدبلوماسية لا عن طريق ضخ المزيد من الأسلحة. وتابع: "الانتقال في مجال الطاقة سيستغرق وقتاً، وسيحتاج مزيداً من الاستثمارات"، مضيفاً: "نغتنم كل الفرص لتقليل الانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري".