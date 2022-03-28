أسعف أعوان الحماية المدنية لولاية قسنطينة في الساعات الأولى لنهار اليوم الإثنين مختنقين بالغاز منزلهما العائلي الواقع بحي الحطابية في مدينة قسنطينة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافات المركز المتقدم مصنف عبد الرحمان، تدخلت هذا الإثنين في حدود الساعة الواحدة صباحا وست وأربعين دقيقة (01:46) بحي الحطابية نهج (أ) من أجل حادث اختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وأضاف نفس المصدر إن إسعافاتها سجلت ضحيتن تعرضتا للاختناق بالغاز وهما شابتان تبلغان من العمر 14 و19 سنة وجدتا في حالة فقدان للوعي، حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية بعين المكان وتم إجلاؤهما إلى مستشفى البير بقسنطينة.