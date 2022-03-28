طمأن اليوم الإثنين، الاتحاد الجزائري لكرة القدم مشجعي المنتخب الوطني بخصوص حالة مدافع " الخضر" الذي غادر قبل نهاية الشوط الثاني من مواجهة الكاميرون - الجزائر بملعب "جابوما".

وحسب المصدر ذاته، فإن عبد القادر بدران كان حاضرا خلال التدريبات بالمركز التقني لسيدي موسى حيث عرف المران ما قبل الأخير حضور جميع اللاعبين، وهو الذي أثار مخاوف عقب تغييره من قبل المدرب جمال بلماضي بداعي إصابة خفيفة تعرض لها.

وبالرغم من أنه غير معني بمباراة يوم غد الثلاثاء بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بسبب العقوبة الآلية المسلطة عليه إلا أنه كان حاضرا في التدريبات الجماعية مع زملائه.