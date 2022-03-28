دعت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، في بيان لها، مناصري الفريق الوطني إلى تجنب شراء تذاكر مباراة الجزائر والكاميرون من عند الخواص أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي وذلك لتفادي التعرض للتزوير والاحتيال. وكشفت ذات المصالح، أنه تم منع إدخال الألعاب النارية والشماريخ إلى الملعب.

وأكد البيان، أنه في حالة ضبط تذاكر مزورة أو ألعاب نارية سيتم توقيف المعني وتقديمه إلى الجهات القضائية. كما دعت مديرية الأمن الوطني، إلى تفادي التنقل إلى ملعب تشاكر بالنسبة للأشخاص الذين لايحوزون على تذكرة الدخول.

وكشفت ذات المصالح، أنه سيتم غلق بعض المسالك المؤدية إلى وسط مدينة البليدة مرورا بملعب تشاكر يوم غد الثلاثاء وذلك بداية من الساعة السادسة صباحا .