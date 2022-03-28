تراجعت العقود الآجلة للقمح إلى أدنى معدل لها منذ أكثر من أسبوع، وسط مؤشرات على أن المعروض العالمي قد لا يكون مقيداً كما كان يخشى البعض بعد بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا منذ أكثر من شهر.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الإثنين، بأن الأسعار تراجعت للمرة الرابعة خلال خمسة أيام، كما تراجعت بواقع أكثر من 20 بالمائة من الرقم القياسي اليومي الذي تم تسجيله في الثامن من مارس.

وفي الوقت نفسه، تراجعت حدة الضيق الوشيكة، بسبب تقلص تكلفة التسليم لشهر ماي خلال ديسمبر إلى حوالي 50 سنتاً للبوشل، بالمقارنة مع حوالي 2.75دولار في مطلع مارس.