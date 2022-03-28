توفي، أول أمس، مارك كوط بفرنسا عن عمر يناهز 88 سنة، وهو المختص في الجغرافيا وعالم الريف في الجزائر، تاركا وراءه العديد من المؤلفات حول عالم الريف في الشرق الجزائري والمناطق الصحراوية كحصيلة تدريسه للجغرافيا في جامعة قسنطينة لعدة سنوات وبحوثه حول الجزائر من 1966 لغاية 1994. اشتغل البروفيسور مارك كوط كمدرس بجامعات إكس أونبروفونس وديجون بفرنسا وجامعة قسنطينة وباحث في مركز البحث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي بفرنسا.

أشرف على عدة أطروحات جامعية من بينها أطروحة " الطوبونيميا والفضاء في الجزائر" للباحث إبراهيم عطوي سنة 1996 وأعمال أخرى تدور مواضيعها حول عالم الريف والمناطق الصحراوية في شرق الجزائر بكل من منطقة الزيبان ببسكرة وأم البواقي وعنابة وسطيف وورقلة ووادي سوف ووادي ريغ وجبال بوطالب والبابور وبوسلام التي يعرف كل خباياها.

وهي الخبرة الميدانية التي أهلته ليكون من أكبر المختصين في جغرافيا الجزائر من خلال العديد من الكتب (الجزائر، فضاء ومجتمع-الجزائر والفضاء المتحول-بلد ومناظر وفلاحين في الجزائر-الجزائر جغرافيا طبيعية وإنسانية واقتصادية-الفضاء الجزائري، بدايات التهيئة). خصص جزء كبير من أطروحة الدكتوراه الدولة المنجزة سنة 1977 بعد عشرين سنة من البحث، للثورة الزراعية وعالم الريف في الجزائر، ولقد أطلقت عليه الباحثة فاني كولونا وصف "جغرافي الريف الذي يرى الأشياء انطلاقا من الريف".