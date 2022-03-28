قالت جمعية العلماء المسلمين إن المفتشين في معرض الكتاب الدولي، أمروا القائمين على جناح الجمعية برفع كتاب "العقائـد الإسلامية" للشيخ عبد الحميد بن باديس من المعرض.

وحسب منشور الجمعية عبر حسابها الرسمي "فايسبوك" فإن الكتاب من تعليق محمد الصالح رمضان وتقديم الشيخ الإبراهيمي.

وأضافت الجمعية: "الأغرب من ذلك ما تناهى إلى الأسماع من التحفظ على رسالة الشرك ومظاهره لشيخ لمبارك الميلي في أجنحة أخرى تبيع الكتاب، ما الذي يجري؟ وما هو الهدف من هذا الفعل غير المقبول؟ ومن أمر بهذا؟ ولماذا".

وكما قالت الجمعية في منشور آخر عبر حسابها: "ما الذي ضرّ البعض حتى يتحفظ على الكتب ويأمر برفعهما من رفوف المعرض؟ وهذا دون أن ندخل في جدل من؟ ومن؟ ولماذا؟ وكيف؟ ومن المقصود؟ ولمصلـحة من؟".