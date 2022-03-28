ناشد رئيس هيئة تنظيم الطاقة في فرنسا جان فرانسوا كارينكو، اليوم الإثنين، جميع المواطنين الفرنسيين بترشيد استهلاك الطاقة اعتبارا من الآن، وسط مخاطر مواجهة ضغوط تتعلق بإمدادات الطاقة الشتاء المقبل.

وقال كارينكو، في مقابلة أجراها مع صحيفة "ليزيكو" الفرنسية اليومية، إن صعوبات إمدادات الغاز الناجمة عن الأزمة الأوكرانية والانخفاض غير المسبوق في توليد الطاقة النووية سيتمخض عنه لا محال عقبات في شتاء 2023 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، مؤكدا أنه "يجب ترشيد استهلاك الغاز والكهرباء في فرنسا اعتبارا من الآن وإلا ستسوء الأمور في الشتاء المقبل".

ودعا جميع المواطنين إلى المشاركة في هذه الجهود بخفض انبعاثات الغاز الاحترارى واستهلاك أجهزة التبريد، وكذلك الأضواء، موضحا أنها حالة طارئة وعلى الجميع التحرك للحد من هذه المخاطر.