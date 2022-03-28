قامت مختلف الفرقة العملياتية بأمن ولاية غليزان، في عمليات متفرقة بتوقيف أربعة أشخاص محل بحث من قبل العدالة بموجب أوامر وأحكام قضائية صادرة في حقهم لكونهم متورطون في قضايا السرقة بالعنف، والضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض، وحيازة مشروبات كحولية بغرض البيع والسكر العلني.

كما تم توقيف بالمقابل شخصين وحجز 79 قرصا مهلوسا، وذلك على إثر ورود معلومات مفادها وجود شخصين يقومان بترويج مختلف الممنوعات، بعد عملية الترصد واتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة، وقد قدم الجناة أمام الجهات القضائية.

من جهة أخرى، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي ارهيو، من تفكيك جماعة أشرار متكونة من ثلاثة أشخاص تورطوا في قضية السرقة من داخل محل تجاري، وتمت العملية بعد شكوى تلقتها ذات المصلحة من الضحية مفادها تعرض محله التجاري لبيع المواد الغذائية للسرقة من قبل مجهولين والتي طالت مبلغا ماليا وبعض المواد الغذائية. وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات ومن خلال استغلال كاميرات المراقبة تم تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وتوقيفه، وأفضت التحريات مع المشتبه فيه إلى تحديد هوية شركائه في العملية.

من جهة أخرى تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني والرابع بأمن الولاية من توقيف شخصين عن قضية سرقة دراجتين ناريتين، وذلك على إثر شكويين تقدم بهما الضحيتين مفادها تعرضهما إلى سرقة دراجتيهما الناريتين من قبل شخصين مجهولين، وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات الميدانية تم تحديد هويتهما واسترجاع الدراجتين محل السرقة. وقد قدم الجناة أمام الجهات القضائية.