أوقف عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة سيق، لأمن ولاية معسكر، مشتبه فيه يبلغ من العمر 37 سنة في قضية جناية المساهمة عن قصد في توزيع وبيع أوراق نقدية مزورة، حيازة وترويج المشروبات الكحولية، الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس.

العملية جاءت بناء على معلومات مفادها حيازة هذا الأخير على كمية من المشروبات الكحولية، المخدرات والمؤثرات العقلية بمسكنه العائلي لغرض الترويج، حيث أسفرت عملية تفتيش مسكنه العائلي عن حجز 648 وحدة من المشروبات الكحولية وكمية من المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس، كما تم ضبط مبلغ مالي مزور قدر بأكثر من 46 مليون سنتيم من فئة 2000 دج كان مخبأ بأماكن متفرقة من المسكن.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تحديد هوية شريكي المشتبه فيه اللذان يتواجدان في حالة فرار، في حين لا تزال التحريات مستمرة لتوقيفهما، بعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيق.