تشهد 20 بلدية بولاية معسكر ابتداء من اليوم الإثنين تذبذبا في التموين بالماء الشروب جراء أشغال صيانة، حسبما علم لدى الوحدة المحلية للجزائرية للمياه.

ويمس التذبذب في التموين بالماء الشروب بلديات معسكر وتيزي والكرط وغريس وفروحة ومطمور وعين فارس والفراقيق والبرج وخلوية والمحمدية، حسب وحدة الجزائرية للمياه لولاية معسكر.

ويتعلق الأمر كذلك بكل من بلديات مقطع دوز وسيدي عبد المومن والغمري وسجرارة وسيق وبوهني وعقاز والعلايمية ورأس العين عميروش.

ويرجع التذبذب في التموين بالماء إلى أشغال جارية حاليا لإصلاح تسرب مائي "هام" على مستوى رواق ماو (مستغانم-أرزيو-وهران) الممونة لهذه البلديات.

وطمأنت وحدة الجزائرية للمياه لولاية معسكر أنه سيتم تسوية الوضعية تدريجيا مباشرة بعد انتهاء هذه الأشغال.

ويذكر بأن البلديات الـ 20 المعنية بالتذبذب في توزيع مياه الشرب تمون حاليا من مياه البحر المحلاة انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر للمقطع وهران.