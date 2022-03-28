أجمعت أغلب وسائل الإعلام في الكاميرون أن رئيس الاتحاد الكاميروني إيتو صامويل أخطأ في تعيين ريغوبرت سونغ كمدرب للمنتخب، عقب إقالة البرتغالي " أنطونيو كونسيساو".

موقع " كام فوت "، كشف بأن الاتحاد الكاميروني مجبر على دفع ما يقارب مليار فرنك لكونسيساو، وذلك بسبب الخرق التعسفي لبنود العقد بين الطرفين، لأن فض العلاقة بين الطرفين جاءت من جهة واحدة فقط وبالتالي فإن إيتو سيتحمل ذلك بالإضافة إلى دفع تكاليف عقد الموظفين الجدد.

وأضاف المصدر ذاته أنه في حال عدم الوصول إلى مونديال قطر 2022، فإنه يتعيّن على إيتو اتخاذ أحد القرارات، حيث يتعين عليه العثور على أموال لإدارة كرة القدم الكاميرونية التي ستبقى بمليارات الدولارات في إعانات التأهل، فهذه الأموال هي التي تمول أنشطة كرة القدم هناك وبالتالي لن يكون رأس ريغوبيرت سونغ بمثابة هروب.

وواصل" كام فوت": أزمة المدرب التي حدثت قبل مواجهة السّد، لم تكن ضرورية، فالمدرب كونسيساو نجح في تكوين فريق متماسك وفعال، احتل المرتبة الثالثة في كأس الأمم الإفريقية 2021، وحصل على أفضل حصيلة هجومية كل ما كان مطلوبًا هو تحقيق الاستقرار في الدفاع، والأمور كانت تبدو أنها تسيير في الاتجاه الصحيح".