وجه وزير النقل منجي عبد الله، اليوم الإثنين، تعليمات تتمثل في تحضير دراسة شاملة حول حاجيات المؤسسات الناشطة في مجال النقل بالسكك الحديدية من تجهيزات ومعدات وإمكانية تصنيعها محليا.

وأوضح بيان للوزارة، أنه "في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تطوير صناعة وطنية للسكك الحديدية والنقل الموجه، ترأس وزير النقل منجي عبد الله، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، اجتماعا بحضور إطارات من الوزارة و المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، والمدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، والمدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر"، أكد الوزير منجي، الاعتماد على مختلف التجهيزات المصنعة محليا في مختلف المشاريع قيد الإنجاز والمشاريع المستقبلية، مع إحصاء المؤسسات الصناعية المتخصصة في المجال وتوسيع المناولة لرفع نسب الإدماج.

كما دعا الوزير إلى إشراك الجامعات ومخابر البحث العلمي ومراكز التكوين المهني والمؤسسات الناشئة في الاستراتيجية المسطرة لتطوير صناعة السكك الحديدية.