أعمت المديرية العامة للأمن الوطني الوطني سواق المركبات عن وضع مخطط حركة مرور مؤقت، على مستوى ولاية البليدة، يوم غد الثلاثاء، ابتداءً من الساعة السادسة صباحا.

وحسب بيان ذات الهيئة فإن المخطط المروري سيكون على الشكل التالي:

01- شارع كريتلي مختار:

- غلق الطريق على مستوى نقطة وادي بومفتاح باتجاه النفق المؤدي إلى ملعب مصطفى تشاكر.

وعليه يتوجب على سواق المركبات ومستعملي الطريق، اتخاذ المسلك المؤدي من حي بن بولعيد باتجاه شارع العربي التبسي للوصول الى وسط المدينة.

02- شارع 19 جوان:

- غلق الطريق على مستوى محطة التليفريك، في اتجاه ملعب مصطفى تشاكر.

لذا يتوجب على سواق المركبات ومستعملي الطريق، اتخاذ المسلك المؤدي نحو الحي الإداري، ثم إلى الشارع الرئيسي لبلدية خزرونة، ومن ثم التوجه نحو الطريق السيار شرق غرب.

03- طريق خزرونة:

- غلق الطريق على مستوى مفترق الطرق خزرونة.

في هذه الحالة، يتوجب على سواق المركبات ومستعملي الطريق، استعمال المحول المؤدي إلى المنطقة الصناعية أولاد يعيش، ومنه إلى وسط مدينة البليدة.

وأضاف نفس البيان "ليكن في علم المناصرين القادمين إلى الملعب، أن مصالح ولاية البليدة، سخرت حظيرتين لركن السيارات، على مستوى الفضاءات التجارية (Famili shop و Le Printemps)، وهي متواجدة بالقرب من ملعب مصطفى تشاكر".