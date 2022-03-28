أضحى مهاجم المنتخب الكاميروني فانسون أوبكر جاهزا لخوض لقاء الجزائر يوم غد الثلاثاء، بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة، لحساب إياب مباراة السد المؤهلة لمونديال قطر، بعد تعافيه من إصابة على مستوى الكعب، حسبما كشف عنه الموقع الرياضي "كام فوت".

وحسب نفس المصدر، فإن مسؤول الاعلام للمنتخب الكاميروني قد صرح بأن ''العيادة أصبحت فارغة''.

وكان المهاجم الكاميروني قد شعر بآلام على مستوى الكعب خلال لقاء الذهاب أمام الجزائر (خسارة 0-1) قبل أن يغادر أرضية الميدان عقب الشوط الأول.

والتحق المنتخب الكاميروني سهرة أمس الأحد بالجزائر العاصمة قادما من دوالا على متن رحلة خاصة.