Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu,lundi à Alger, Cheikh Faïsal Ben Thani Al-Thani, Chef des Investissements Asie-Pacifique et Afrique au sein du groupe Qatar Investment Authority "QIA" et Président du Conseil d'administration du groupe Ooredoo, indique un communiqué de la Présidence de la République.

L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf.