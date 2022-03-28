الندوة الصحفية للناخب الوطني جمال بلماضي

بلماضي:

ركزنا على جانب استرجاع اللاعبين

لدينا كل الامكانيات على مستوى مركز سيدي موسى

الكاميرون يبقى منتخبا كبيرا ويستطيع خلق العديد من المشاكل .. هذا نعرفه واللاعبون محضرون جيدا من هذه الناحية

بن سبعيني لاعب مهم .. نتمنى اللاعب الذي سيعوضه أن يكون في المستوى

بن رحمة كان في القائمة الموسعة واستدعاؤه سيكون إضافة للجانب الهجومي

بعد تحقيق نتيجة إيجابية الجانب النفسي يساعد على الاسترجاع

أنا أركز على فريقي ومدرب الكاميرون مسؤول على كلامه .. هدفنا واضح هو الوصول إلى كأس العالم

لا أعرف كيف سيدخل المنافس المقابلة .. المهم بالنسبة لي هو كيف سنكون نحن خلال المواجهة

بن سبعيني لم يرتكب خطأ يستحق الحصول على بطاقة صفراء

ضغط الجمهور سيكون إيجابيا غدا ونتمى أن نفرحهم غدا لأن رأينا معاناة البعض

50 في المائة من الأهداف في العالم تسجل عن طريق الكرات الثابتة .. لهذا نتمنى ان نحسن استغلال هذا السلاح الهام في كرة القدم

سليماني محضر جيدا .. هو يعشق هذه المقابلات وتحطيم الأرقام القياسية لكن الأهم بالنسبة له هو التاهل إلى المونديال حتى وإن لم يستطع التسجيل غدا

هناك بعض التشابه بين مقابلة الغد وتلك التي واجهنا فيها بوركينافاسو .. الفرق أن مواجهة بليدة ستكون المحطة الأخيرة للوصول إلى كأس العالم

رامز زروقي يقوم بعمل تكتيكي كبير خاصة دون الكرة لهذا لا يظهر للمتابعين رغم أنه في مقابلة جابوما لم يكن في مستواه المعهود بسبب الحطة التي لعبنا بها .. رغم ذلك أن راض على ما قدمه.

اختيارنا لملعب البليدة جاء بسبب امتلاكنا لسلسلة كبيرة من عدم الهزيمة .. اللاعبون أصروا على اكمال مشوار التصفيات على هذا الملعب وبعدها سيتم دراسة الاستقبل في ملاعب أخرى عبر الوطن.

لم نظهر الكثير من الفرحة بعد نهاية مقابلة الذهاب لأننا كنا نعلم بوجود مقابلة حاسمة بعد أيام قليلة .. يجب أن نبقى مركزين لأننا لم نحققشيئا بعد