عقد الناخب الوطني، جمال بلماضي، مساء اليوم الإثنين، ندوة صحفية بقاعة المؤتمرات التابعة لملعب مصطفى تشاكر في البليدة أجاب فيها على أسئلة الصحفيين عشية المواجهة المنتظرة ضد المنتخب الكاميروني في إياب الدور الحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2022.

أهم ما قاله الناخب الوطني:

التحضير؟

ركزنا على الجانب الاسترجاعي في الأيام الماضية.

تحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب مهم جدا من الجانب النفسي ويساعد على الاسترجاع.

لدينا كل الإمكانيات على مستوى مركز سيدي موسى.

المنافس؟

الكاميرون يبقى منتخب كبير ويستطيع خلق العديد من المشاكل .. هذا نعرفه واللاعبون محضرون جيدا من هذه الناحية.

أنا أركز على فريقي ومدرب الكاميرون مسؤول على كلامه .. هدفنا واضح هو الوصول إلى كأس العالم.

لا أعرف كيف سيدخل المنافس المقابلة .. المهم بالنسبة لي هو كيف سيكون المنتخب الوطني خلال المواجهة .. درسنا نقاط قوة وضعف المنافس وسنضع الخطة المناسبة.

غياب رامي بن سبعيني؟

رامي بن سبعيني لاعب مهم .. نتمنى أن يكون اللاعب الذي سيعوضه في المستوى.

بن سبعيني لم يرتكب خطأ يستحق الحصول على بطاقة صفراء خلال مواجهة الذهاب.

استدعاء بن رحمة؟

بن رحمة كان في القائمة الموسعة واستدعاؤه سيكون إضافة للجانب الهجومي.

ضغط الجمهور؟

ضغط الجمهور سيكون إيجابيا .. نتمنى أن نفرحهم غدا لأن رأينا معاناة البعض.

التسجيل من كرات ثابتة؟

50 في المائة من الأهداف في العالم تسجل عن طريق الكرات الثابتة .. لهذا نتمنى أن نحسن استغلال هذا السلاح الهام في كرة القدم.

اقتراب سليماني من تحطيم رقم دروغبا؟

سليماني محضر جيدا .. هو يعشق هذا النوع من المقابلات وتحطيم الأرقام القياسية .. لكن الأهم بالنسبة له هو التأهل إلى المونديال حتى وإن لم يستطع التسجيل غدا.

التشابه مع مقابلة بوركينافاسو؟

هناك بعض التشابه بين مقابلة الغد وتلك التي واجهنا فيها بوركينافاسو في دور المجموعات من التصفيات .. الفرق أن مواجهة بليدة ستكون المحطة الأخيرة للوصول إلى كأس العالم.

مستوى زروقي في جابوما؟

رامز زروقي يقوم بعمل تكتيكي كبير خاصة دون كرة لهذا قد لا يظهر ذلك للمتابعين .. ربما الخطة التي دخلنا بها أثرت على مردوده في مقابلة جابوما رغم ذلك أن راض على ما قدمه.

ملعب البليدة؟

اختيار لملعب البليدة جاء بسبب امتلاكنا لسلسلة كبيرة من عدم الهزيمة عليه .. اللاعبون أصروا على إكمال مشوار التصفيات على هذا الملعب وبعدها سيتم دراسة الاستقبال في ملاعب أخرى عبر الوطن.

عدم إظهار الفرحة في جابوما؟

لم نظهر الكثير من الفرحة بعد نهاية مقابلة الذهاب لأننا كنا ندرك أن هناك مقابلة حاسمة أخرى في انتظارنا بعد أيام قليلة .. يجب أن نبقى مركزين .. لم نحقق شيئا بعد .. الفرحة الكبيرة ستكون بعد مقابلة الغد ان شاء الله.