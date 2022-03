Le sélectionneur national Djamel Belmadi a animé cet après midi une conférence de presse et répondu à plusieurs questions des journalistes sur les joueurs de la sélection.

Djamel Belmadi a déclaré qu’il se base sur la récupération des joueurs et que la sélection possède tous les moyens au niveau du centre de Sidi Moussa.

Interrogé sur Berrahma, Djamel Belmadi a indiqué qu’il figurait dans la liste élargie et sa convocation sera un plus pour la défense.

Pour ce qui est de Ben Sebaini, Belmadi a estimé qu’il est un joueur important et souhaité que le joueur qui le remplacera soit à la hauteur.

Interrogé sur le match retour, face au Cameroun, Belmadi a expliqué que le plus important est de prendre en considération les forces et faiblesses de l’adversaire et de mettre en application les performances des joueurs.

Le coach a également défendu Ramy Bensebaini, et indiqué qu’il ne méritait pas le carton jaune.

Belmadi a, également, expliqué que 50% des buts dans le monde sont inscrits par des balles fixes et « nous souhaitons bien exploiter cette arme importante de football », ajoute le coach.

à propos de l’état du stade de Tchaker de Blida, Belmadi a indiqué que les matchs qui se sont produits dans ce stade se sont bien déroulés et que les joueurs se sentent dans les meilleures conditions à Tchaker, quoiqu’il désirait jouer dans d’autres stades en Algérie.