أعلنت وزارة النقل، في بيان لها اليوم الاثنين، عن برنامج إضافي للرحلات الدولية للخطوط الجوية الجزائرية، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وجاء في البيان :"تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتضمن تدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائري نحو الوجهات الدولية، تعلن وزارة النقل عن المرحلة الأولى للبرنامج الإضافي للرحلات، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 29 مارس 2022".

ويشمل هذا البرنامج الإضافي 16 خطا على الشبكة الأوروبية وخطين على شبكة الشرق الأوسط وخط على شبكة إفريقيا.

فيما يلي برنامج الرحلات الدولية الإضافي للخطوط الجوية الجزائرية :

على الشبكة الأوروبية:

الجزائر العاصمة - باريس - الجزائر العاصمة: إضافة (19) رحلة أسبوعيا.

الجزائر العاصمة - مرسيليا - الجزائر العاصمة: إضافة (02) رحلتين أسبوعيا.

وهران - مرسيليا - وهران: إعادة فتح الخط بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

قسنطينة - مرسيليا - قسنطينة: إعادة فتح الخط بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

الجزائر العاصمة - ليون - الجزائر العاصمة: إعادة فتح الخط بمعدل (07) رحلات أسبوعيا.

وهران - ليون - وهران: إعادة فتح الخط بمعدل (03) رحلات أسبوعيا.

قسنطينة - ليون - قسنطينة: إعادة فتح الخط بمعدل (03) رحلات أسبوعيا.

الجزائر العاصمة - تولوز - الجزائر العاصمة: إعادة فتح الخط بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

وهران - تولوز - وهران: إعادة فتح الخط بمعدل (03) رحلات أسبوعيا.

الجزائر العاصمة - ليل - الجزائر العاصمة: إعادة فتح الخط بمعدل (04) رحلات أسبوعيا.

الجزائر العاصمة - نيس - الجزائر العاصمة: إعادة فتح الخط بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

الجزائر العاصمة - إسطنبول - الجزائر العاصمة: إضافة (03) رحلات أسبوعيا.

الجزائر العاصمة - ميلان - الجزائر العاصمة: إعادة فتح الخط بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

الجزائر العاصمة - لندن - الجزائر العاصمة: إضافة (02) رحلتين أسبوعيا.

الجزائر العاصمة - بروكسل - الجزائر العاصمة: إعادة فتح الخط بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

الجزائر العاصمة - جنيف - الجزائر العاصمة: إضافة (02) رحلتين أسبوعيا.

على شبكة الشرق الأوسط :

الجزائر العاصمة - دبي - الجزائر العاصمة: إضافة (02) رحلتين أسبوعيا.

الجزائر العاصمة - القاهرة - الجزائر العاصمة: إضافة (01) رحلة أسبوعيا.

على شبكة إفريقيا :

الجزائر العاصمة - داكار - الجزائر العاصمة: إضافة (01) رحلة أسبوعيا.