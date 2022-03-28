أجريت، اليوم الإثنين، آخر دفعة من مقابلات الجولة 23 للرابطة المحترفة الأولى والتي عرفت تعثر جماعي لملاحقي المتصدر شباب بلوزداد، فيما واصلت شبيبة القبائل صحوتها وباتت على بعد نقطة واحدة من "البوديوم".

وفشل الوصيف مولودية الجزائر في تقليص الفارق أكبر عن شباب بلوزداد بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي (1-1) في الداربي العاصمي ضد نادي بارادو على ملعب الدار البيضاء.

وافتتح بوزوق باب التهديف لـ"الباك" في الدقيقة 55 قبل أن يعدل الهداف فريوي النتيجة لأبناء باب الواد عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 76، ليحافظ كل فريق على مركزه في جدول الترتيب (مولودية الجزائر ثانيا بـ41 نقطة ونادي بارادو ثالثا بـ40 نقطة).

ولم تستغل شبيبة الساورة نتيجة الداربي العاصمي من أجل اقتناص المرتبة الثانية بعد "ريمونتادا" لأولمبي الشلف في العشر دقائق الأخيرة من المقابلة التي جمعت الناديين في بشار.

وكان أبناء الجنوب يسيرون نحو تحقيق فوز سهل بعد التقدم بهدفين عن طريق زحزوح (10 ضد مرماه) وآدرار (60)، قبل انتفاضة الضيوف بهدفين عن طريق سويبع (81) وليث (89).

هذه النتيجة تبقي شبيبة الساورة في المرتبة الثالثة مناصفة مع نادي بارادو (40 ن)، في المقابل يتمركز الشلفاوة في المرتبة العاشرة بـ31 نقطة.

آخر مقابلة لنهار اليوم عرفت عودة شبيبة القبائل بفوز ثمين من تنقلها إلى بسكرة لمواجهة الاتحاد المحلي بنتيجة هدف مقابل صفر سجله المستقدم الجديد في الميركاتو الشتوي، البوركينابي واتارا في الدقيقة 16.

بهذا يصبح أبناء جرجرة في المركز الخامس بـ39 نقطة غير بعيد عن المركز الثالث المؤهل للمشاركة في منافسة إفريقية، فيما يتواجد أبناء الزيبان في المرتبة التاسعة بـ33 نقطة.

النتائج:

السبت :

أولمبي المدية - ود تلمسان 1-0

وفاق سطيف - نجم مقرة 0-2

أمل الأربعاء - مولودية وهران 1-1

شباب قسنطينة - سريع غليزان 4-0

اتحاد الجزائر - هلال شلغوم العيد 1-1

الأحد :

نصر حسين داي - شباب بلوزداد 3-5

الاثنين :

اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل 0 - 1

شبيبة الساورة - أولمبي الشلف 2 - 2

نادي بارادو - مولودية الجزائر 1 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 48 21

2. مولودية الجزائر 41 23

3 . شبيبة الساورة 40 21

--. نادي بارادو 40 23

5. شبيبة القبائل 39 22

6. شباب قسنطينة 37 23

--. اتحاد الجزائر 37 23

8. وفاق سطيف 34 21

9. اتحاد بسكرة 33 23

10. أولمبي الشلف 31 23

11. نجم مقرة 29 23

12. أمل الأربعاء 27 23

13. مولودية وهران 24 22

--. هلال شلغوم العيد 24 22

15. أولمبي المدية 20 22

16. نصر حسين داي 18 23

17. سريع غليزان 16 23

18. وداد تلمسان 10 23.