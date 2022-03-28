أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين في نشرية خاصة، أن رياحا قوية مرفوقة بتطاير الرمال من شأنها أن تحجب الرؤية ستهب ابتداء من يوم الثلاثاء على العديد من ولايات وسط وغرب وشرق البلاد.

وحسب المصدر ذاته فإن الولايات المعنية هي: بشار والنعامة والبيض وسعيدة وتيارت والأغواط والجلفة ومسيلة، مضيفا أن الرياح ستكون من جنوبية إلى جنوبية غربية بحيث ستهب بسرعة تتراوح بين 70 و 80 كم/الساعة خلال مدة صلاحية هذه النشرية أي يوم الثلاثاء من الساعة 03:00 إلى 23:00 سا.

وستنتقل هذه الظاهرة المناخية بعدها إلى ولايات تيبازة والبليدة وعين الدفلى وتيسمسيلت والمدية والبويرة حيث ستكون الرياح جنوبية بقوة 60 إلى 70 كلم/سا وتبلغ أو تتجاوز أحيانا ال 80 كلم/سا خلال مدة صلاحية هذه النشرية أي يوم الثلاثاء من 06:00 إلى 18:00 سا.

وستمس هذه الرياح كذلك ولايات برج بوعريريج وسطيف وباتنة وأولاد جلال وبسكرة وخنشلة وأم البواقي وتبسة حيث ستكون الرياح من جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 60 إلى 70 كلم/سا ويمكن أن تبلغ أحيانا الـ 90 كلم/سا خلال الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء على الساعة 12:00 إلى غاية يوم الأربعاء إلى الساعة 03:00 سا.