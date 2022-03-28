أكد الظهير الأيسر يوسف لعوافي جاهزيته التامة لتعويض رامي بن سبعيني في تشكيلة المنتخب الوطني، والذي سيكون الغائب الأكبر في مواجهة إياب الدور الحاسم المؤهل لكأس العام 2022.

وقال لعوافي خلال ندوة صحفية رفقة الناخب الوطني، جمال بلماضي بملعب مصطفى تشاكر في البليدة، مساء اليوم: " أشكر جمال بلماضي على الثقة التي وضعها في شخصي، شرف كبير بالنسبة لي أن أكون ضمن المنتخب الوطني".

وأضاف لاعب النجم الساحلي التونسي: "أنا جاهز بنسبة 100 في المائة لتعويض بن سبعيني والقرار الأخير سيكون بيد الناخب الوطني".

ويعتبر لعوافي مفاجئة هذا التربص حيث استدعى لأول مرة إلى صفوف المنتخب الوطني الأول.

وكان بن سبعيني قد تلقى بطاقة صفراء "قاسية" في لقاء الذهاب ستحرمه من المشاركة في لقاء الغد بملعب مصطفى تشاكر في البليدة.