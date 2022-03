L’office nationale de météorologie a alerté aujourd’hui dans un bulletin météo spécial que des vents violents accompagnés de sables, qui causeront un manque de visibilité seront enregistrés dès ce soir dans les wilayas de Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna, Ouled Djellal, Biskra, Khenchela, Oum El Bouaghi et Tébessa.

La direction de ces vents sera du sud au sud-ouest, d’une vitesse estimée entre 60 et70 km/h, atteignant ou dépassant parfois 90 km/h en rafales.

La validité de ce BMS commencera du mardi 29 mars, à 12h00, au mercredi 30 mars à 03h00.

Ces vents se délaceront, ensuite, vers les wilayas de Tipaza, Blida, Ain Defla, Tissemsilt, Médéa et Bouira. leurs vitesse sera estimée dans le secteur sud entre 60et 70 km/h et pouvant atteindre jusqu’à plus de 80 km/h en rafales.

La validité de ce BMS dans ces wilayas s’étendra à partir de mardi de 06h00 jusqu’à 18h00, ajoute la même source.

D’autres wilayas du pays seront, également, touchées par ces vents, notamment, les wilayas de Béchar, Naâma, El Bayadh, Saida, Tiaret, Laghouat, Djelfa et M'Sila.

Leur vitesse sera estimée dans le sud-ouest entre 70 et80 km/h, atteignant ou dépassant, parfois, les 100 km/h en rafales.

la validité de ce BMS s’étendra de mardi à 03h00 jusqu’à 23h00, conclut le communiqué.