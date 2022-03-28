تم، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، التوقيع على برنامج عمل بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية يمتد لسنتي 2022-2023، ويهدف إلى تمكين الجزائر من الاستفادة من خبرة المنظمة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويتعلق برنامج العمل، الذي وقع عليه كل من مدير الوقاية بوزارة الصحة، جمال فورار، وممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر بالنيابة، نوهو أمادو، بحضور إطارات من الوزارة وخبراء من المنظمة، بثلاثة محاور أساسية تتمثل في "الأمراض المتنقلة، الأمراض غير المتنقلة والأنظمة الصحية".

وبالمناسبة، قال وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد: "تتاح لنا الفرصة اليوم للتوقيع على الميزانية البرامجية 2022-2023 التي تعد جزء من برنامج العمل العام الـ13 لمنظمة الصحة العالمية"، مضيفا أنه "تم إعداد هذا البرنامج في إطار منسق وتوافقي بين مديريات الإدارة المركزية والمؤسسات الخاضعة لإشرافها ومنظمة الصحة العالمية، حيث يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية ويغطي 5 مجالات تعاون ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

من جهته، أوضح أمادو أن التوقيع على برنامج العمل للفترة 2022-2023، يأتي ضمن مخطط برنامج العمل الشامل لمنظمة الصحة العالمية، ويتمحور حول 3 محاور كبرى في إطار مرافقة الدول لتعزيز منظومتها الصحية حسب الأولوية وتزويدها بالخبرة اللازمة.