عقد مدرب منتخب الكاميرون، ريغوبيرت سونغ، مساء اليوم الإثنين، ندوة صحفية بقاعة المؤتمرات التابعة لملعب مصطفى تشاكر في البليدة عشية المواجهة المنتظرة ضد المنتخب الوطني في إياب الدور الحاسم المؤهل على المونديال.

وقال سونغ: "اصدمنا بمنتخب جيد، أحترمه كثيرا، لقد دافعوا بشكل جيد، لن يكون الأمر سهلاً في الإياب، لدينا فريق شاب، نحن نتعلم لكن هذا لا يعني الضعف".

وأكد سونغ أنه تعلم من مباراة الذهاب قائلا " أعرف ما افتقدناه لكن لن أخبركم، نقوم بتصحيح الأمور وسنرى ذلك غدًا، نحن فريق شاب في طور البناء .. لدينا كوادر تعتبر عمود فقري للمنتخب وهذا ما سيساعدنا يوم الثلاثاء".

وتابع القائد السابق للأسود غير المروضة "أريد أن أنقل خبرتي وتجربتي حول كيفية التعامل مع هذا النوع من المقابلات، دوري هو وضع اللاعبين في أفضل الظروف الممكنة".

وحول الخطة التي ستلعب بها الجزائر، قال مدرب الكاميرون "لست بلماضي لأقول كيف ستلعب الجزائر، فقط هو يعلم، ما يهمني هو ما يجب أن أفعله لتصحيح أخطاء مباراة الذهاب".

من جهة أخرى، أكد سونغ أن فانسنت أبو بكر جزء مهم في المجموعة، كاشفا أن سيحصل على تأكيد الطبيب حول مشاركته بعد الحصة التدريبية الأخيرة اليوم، قائلا "أعتقد أن إمكانية رؤيته على أرض الملعب قوية".

وحول إمكانية هطول الأمطار يوم المقابلة، اعتبر سونغ أنهم سيتكيفون مع الظروف والمناخ، مضيفا "لا أعتقد أن المطر سيمنعنا من اللعب، هذا سيهم الفريقين، لذا فإن الأمر متروك لنا لتقديم عرض رائع".