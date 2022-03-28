قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، تعازيه إلى عائلة الفقيدة إيمنان رحمة، ابنة زعيم مقاومة التوارق ضد الاستعمار الفرنسي في منطقة الصحراء الكبرى، المرحوم الشيخ أمود بن مختار.

وقال الرئيس تبون في رسالة التعزية : "تلقيت موقنا بقضاء الله وقدره، نبأ وفاة المغفور لها السيدة إيمنان رحمة، ابنة المقاوم الأبي الشيخ أمود بن مختار، زعيم مقاومة التوارق ضد الاستعمار الغاشم في صحرائنا الكبرى".

وأضاف رئيس الجمهورية مخاطبا أسرة الفقيدة: "وحيث لا راد لقضاء نزل أمام أجل حل، فإنني أسأل الله عز وجل أن يتغمد المتوفاة بواسع رحمته ومشمول مغفرته وحسن الظن قائم في أنها ستلقى الله راضية مرضية بعدما لاقت من هول العل والمرض، فكانت صابرة مقاومة محتسبة من صلب مقاوم لا يثنيها عن عزمها سوى قضاء الله".

وخلص الرئيس تبون الى القول: "وإذ أحتسب عند الله أن يسكنها فسيح جناته مع والدها الشيخ أمود والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فإنني أسأله تبارك وتعالى أن يعظم أجركم في مصابكم وأن يصب عليكم من شآبيب الرحمة والسلوان. والحمد لله رب العالمين