يمكن استخدام البيض في إعداد ماسكات للعناية بجمالك وبقليل جداً من المكونات الإضافية الأخرى



يحتوي كل من صفار البيض والبياض على العديد من المركبات والعناصر الغذائية الصحية. ويحتوي بياض البيض مثلاً على الألبومين، وهو بروتين بسيط يساعد على تضييق المسام الواسعة في البشرة وتنظيف الرؤوس السوداء والأوساخ العميقة في الجلد، ما يجعله خياراً رائعاً خاصة للبشرة الدهنية.



وعلى العكس من ذلك، يُعتبر صفار البيض مفيداً للبشرة الجافة لأنه مليء بالبروتينات والأحماض الدهنية، ويمكن استخدامه في تحضير ماسكات رائعة للبشرة الجافة والشعر أيضاً.



فوائد البيض للشعر والبشرة مذهلة ومتنوعة، إذ يمكن لصفار البيض وبياضه أن يحققا نتائج مختلفة لكل نوع بشرة وشعر على حدة. ويُعتبر بياض البيض رائعاً للبشرة الدهنية، وشد الجلد المتدلي أو المترهل، وتخفيف آثار التجاعيد المرتبطة بعلامات تقدم سن البشرة.



بحسب موقع The Stripe للجمال، الشيء نفسه ينطبق على فروة الرأس الدهنية. بينما يحقق صفار البيض ترطيباً كثيفاً وعميقاً لفروة الرأس وبشرة الجسم والوجه، عند استخدام ماسك البيض بشكل دوري.



أنواع ووصفات ماسك البيض لبشرة الصحية



بياض البيض له خصائص قابضة تضاهي مستحضرات التجميل المتخصصة باهظة الثمن. فهو ملائم بشكل خاص للبشرة الدهنية والمسام الواسعة.



وتُعد الخطوة الأولى لعمل ماسك البيض هي فصل بياض البيض عن الصفار.



1- ماسك البيض للبشرة الدهنية:



أضيفي بياض بيضة واحدة إلى عصير نصف ليمونة في وعاء.

اخفقي المزيج جيداً حتى يصبح كريمياً باللون الأبيض.

اغسلي الوجه بالماء الدافئ لتنظيفه بعناية قبل وضع ماسك البيض.

ثم ضعي طبقة رقيقة على الوجه باستخدام فرشاة وجه نظيفة أو قطعة قطن. تجنبي فرك الخليط في العين أو الرموش لمنعه من إلهاب عينيكِ.

اتركيه لمدة 10 دقائق، أو حتى يجف تماماً.

يُشطف باستخدام الماء الدافئ.



يمكن لأصحاب البشرة الدهنية تطبيق هذا القناع حتى ثلاث مرات في الأسبوع.



وهو يقلل من نسب إفراز الدهون الطبيعية في البشرة، ويساعد في تضييق المسام الواسعة التي تُسهم في تطوير البثور والرؤوس السوداء في البشرة.



2- ماسك البيض للبشرة المختلطة:



يقول أولئك الذين يوصون بقناع الوجه للبشرة المختلطة، إنه يمكن أن يغذي البشرة ويشد المسام أيضاً، ويُسهم في منع الترهلات والتجاعيد لأنه يشد الجلد بلطف.



لتحضير هذا الماسك اخفقي بياض بيضة حتى يصبح قوامه كريمياً، ويصبح أبيض رغوياً كثيفاً، ثم اخلطي ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل الأبيض العضوي.



اغسلي الوجه بالماء الدافئ لضمان نظافته، ثم ضعي القناع على البشرة باستخدام فرشاة أو منديل قطني. ثم اتركيه على الجلد لمدة 15 دقيقة أو حتى جفافه تماماً، ثم اشطفيه جيداً.



3- ماسك البيض لتغذية البشرة الباهتة



يوضح موقع Medical News Today للصحة والطب، أنه نظراً لقيمة البيض الغذائية وغناه بالبروتين، فهو خيار لطيف لتغذية البشرة الشاحبة أو الباهتة. فقط ضعي بياض بيضة واحدة مع سبع حبات من العنب في الخلاط وامزجيها إلى أن يصبح الخليط رغوياً ناعماً.



ثم يُوضع بنفس الطريقة على البشرة النظيفة، ويُشطف بعد جفافه.



وبالنسبة لهذا القناع قد يكون من الأفضل استخدام العنب بالبذور، لأن سحق هذه البذور يمكن أن يطلق زيت بذور العنب المفيد أيضاً للجلد لتحقيق فوائد أغنى. وبطبيعة الحال يُنصح بوضع مرطب على البشرة بعد إزالة أي قناع وغسل الجلد بعناية، باستخدام الكريم الملائم لنوع البشرة.



4- ماسك البيض لشد الجلد المترهل:



ماسك البيض يُعد خدعة ممتعة لمكافحة الشيخوخة وشد التجاعيد بطريقة بسيطة. صحيح أن النتائج ليست دائمة، ولكن على المدى القصير بياض البيض رائع لشد جلد وجهك وإخفاء الخطوط والتجاعيد الدقيقة.



ويوصي الخبراء بوضع قناع بياض البيض على الجلد المترهل (الخدين وخط الفك)، أو المنتفخ تحت العينين، للمساعدة في رفعها وشدها دون أي إضافات أخرى.



لكن يُراعى دوماً استخدام كريمات الترطيب الملائمة بعده، لكي لا يأتي بنتائج عكسية.



5- ماسك البيض لترطيب البشرة الجافة:



كما سبق وأسلفنا فإن صفار البيض مليء بالبروتينات الدهنية، ما يجعله خياراً رائعاً للبشرة التي تحتاج إلى القليل من الترطيب العميق.



ولتحضير ماسك البيض المرطب خذي صفار بيضة واخلطيه مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو العسل. اتركيه لمدة 5-10 دقائق على بشرتك، ثم اشطفيه بالماء الدافئ وضعي المرطب المفضل لديك.



6 - ماسك البيض لشعر صحي ناعم



يلفت موقع Times Of India أنه يمكنك استخدام نفس الخليط لعمل قناع للشعر للبشرة الدهنية على فروة رأسك، فقط اضبطي النسب، حيث ستحتاجين إلى كمية أكبر من الخليط لكي تغطي فروة رأسك بالكامل.



إذ قد تتراوح الكمية بين 2 إلى 3 من بياض البيض الكبير، و1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج. فقط امزجي الخليط ثم افرديه بالكامل على فروة رأسك قبل الاستحمام، اتركيه لمدة 5-10 دقائق ثم اغسلي شعرك بالماء الدافئ.



ويُعد هذا الماسك خياراً جيداً لإزالة الدهون الزائدة في الشعر الزيتي بطريقة طبيعية.

أما بالنسبة لتحضير ماسك البيض للشعر الجاف والمتقصف، فاخلطي بيضة كاملة مع صفار بيضة وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، يمكنك أيضاً استخدام زيت الزيتون. ثم امزجي المكونات وضعي المزيج بالكامل على النصف السفلي من شعرك حتى الأطراف.



اتركيه لمدة 5-10 دقائق، واغسلي شعرك بالطريقة المعتادة، ولا تنسي ترطيبه بخيارك المفضل من مستحضرات ترطيب الشعر الطبيعية.