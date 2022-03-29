أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، بساقط أمطار رعدية وباستمرار هبوب الرياح القوية المثيرة لتطاير الرمال قد تحجب الرؤية طوال نهار اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الأربعاء على العديد من الولايات بوسط وغرب وشرق البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي، إن أمطارا رعدية ومرفقة محليا بتساقط حبات البرد ومرفقة برياح قوية، ستتهاطل بداية من زوال اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأربعاء على ولايات المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، تيارت، شمال الجلفة، تيسمسيلت، المدية البليدة والبويرة.

وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 20 و40 ملم وقد تصل أو تتعدى 50 ملم في بعض الأحيان. وأضافت الأرصاد الجوية إن رياحا قوية ستهب على ولايات بشار والنعامة والبيض وسعيدة والأغواط والجلفة، موضحة إن الرياح ستكون من جنوبية إلى جنوبية غربية وتكون بسرعة تتراوح بين 70 و80 كم في الساعة طوال نهار اليوم إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا.

وستنتقل هذه الرياح لاحقا إلى ولايات تيبازة والبليدة وعين الدفلى وتيسمسيلت والمدية والبويرة حيث ستكون جنوبية وبقوة 60 إلى 70 كلم في الساعة وقد تصل أو تتجاوز أحيانا 80 كلم في الساعة خلال مدة صلاحية هذه النشرية أي حتى الساعة السادسة مساء.

كما ستمس هذه الرياح ولايات الجزائر، الوادي، تيميمون، عرداية، تڤرت، بني عباس، المنيعة والمغير. وستجتاح هذه الرياح كذلك ولايات برج بوعريريج وسطيف وباتنة وأولاد جلال وبسكرة وخنشلة وأم البواقي وتبسة وتكون من جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 60 إلى 70 كلم في الساعة وقد تصل أحيانا إلى 90 كلم في الساعة خلال الفترة الممتدة من اليوم الثلاثاء عند الساعة منتصف النهار إلى غاية يوم غد الأربعاء في الساعة الثالثة قبل الفجر.