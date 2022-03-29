أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء في نشرية خاصة، باستمرار هبوب الرياح القوية المثيرة لتطاير الرمال قد تحجب الرؤية طوال نهار اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الأربعاء على العديد من الولايات بوسط وغرب وشرق البلاد.

وأوضحت ذات المصالح إن الولايات المعنية هي: بشار والنعامة والبيض وسعيدة وتيارت والأغواط والجلفة والمسيلة، مضيفة أن الرياح ستكون من جنوبية إلى جنوبية غربية وتكون بسرعة تتراوح بين 70 و80 كم في الساعة طوال نهار اليوم إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا.

وستنتقل هذه الرياح لاحقا إلى ولايات تيبازة والبليدة وعين الدفلى وتيسمسيلت والمدية والبويرة حيث ستكون جنوبية وبقوة 60 إلى 70 كلم في الساعة وقد تصل أو تتجاوز أحيانا 80 كلم في الساعة خلال مدة صلاحية هذه النشرية أي حتى الساعة السادسة مساء.

كما ستمس هذه الرياح ولايات الجزائر، الوادي، تيميمون، بجاية، عرداية، تڤرت، بني عباس، ميلة، تيزي وزو، قسنطينة، المنيعة، المغير وبومرداس. وستجتاح هذه الرياح كذلك ولايات برج بوعريريج وسطيف وباتنة وأولاد جلال وبسكرة وخنشلة وأم البواقي وتبسة وتكون من جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 60 إلى 70 كلم في الساعة وقد تصل أحيانا إلى 90 كلم في الساعة خلال الفترة الممتدة من اليوم الثلاثاء عند الساعة منتصف النهار إلى غاية يوم غد الأربعاء في الساعة الثالثة قبل الفجر.