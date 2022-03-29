أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن الصواريخ المجنحة الروسية نجحت في تدمير قاعدة وقود كبيرة بالقرب من قرية كليفنا بمنطقة ريفنا.

وتعود أهمية هذه القاعدة لكونها توفر الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في ضواحي كييف. وتابع كوناشينكوف في تقريره صباح اليوم، الثلاثاء، إن طائرات العمليات التكتيكية الروسية

من القوات الفضائية الجوية نجحت في تدمير 68 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها ثلاثة مراكز قيادة وأربعة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات بما في ذلك ثلاثة من طراز "بوك-إم1" وواحدة من طراز "أوسا"، ومحطة رادار واحدة، وخمس قاذفات صواريخ متعددة، ومستودعين للذخيرة، وثلاثة مستودعات للوقود ومواد التشحيم، و19 منطقة لتخزين معدات ومعاقل للجيش الأوكراني.

وإجمالا ومنذ بداية العملية العسكرية فقد تم تدمير 123 طائرة و74 مروحية و311 طائرة بدون طيار و1738 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و81 قاذفة صواريخ متعددة و726 قطعة مدفعية ميدانية وهاون و1592 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، كما دمر الدفاع الجوي للقوات الفضائية الروسية خلال الليل ثلاث طائرات أوكرانية بدون طيار في قرية "تشيرنوبايفكا".