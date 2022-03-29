ستشهد بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم غد الأربعاء، عدة بلديات بالجزائر العاصمة انقطاعا في الماء الشروب بسبب أشغال تقوم بها مؤسسة المياه والتطهير للجزائر "سيال" متمثلة في إصلاح قناة رئيسية لنقل المياه.

وأفادت "سيال" في بلاغ لها عبر صفحتها على الفايسبوك، إنها ستقوم بداية من الساعة (12:00) اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة (18:00) من يوم غد الأربعاء، بأشغال إصلاح قناة رئيسية لنقل المياه.

وأضاف نفس المصدر إن هذه الأشغال ستقام على مستوى بلديتي تسالة المرجة ودرارية، وستتسبب في توقف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات التالية: الرحمانية، خرايسية جزئيا، بابا حسن، درارية، العاشور، السحاولة جزئيا، أولاد فايت، السويدانية، دالي براهيم منطقة عين الله والشراقة منطقة بوشاوي.

وأكدت "سيال" لزبائنها القاطنين بهذه البلديات بأنّ عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا بعد نهاية الأشغال يوم الأربعاء بداية من الساعة السادسة مساء.

كما أنها سخرت تجهيزات متنقلة لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية (المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه الشروب). وقدمت "سيال" اغتذاراتها لزبائنها عن الازعاجات الناتجة عن هذه الأشغال، وتضع تحت تصرفهم رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم.