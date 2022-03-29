أورد اليوم الثلاثاء موقع "ذيس داي دايلي" إنه بعد من مهاجمة مطار كادونا، صعد المسلحون في نيجيريا هجماتهم بتفجير قطار أبوجا - كادونا، الذي كان على متنه نحو 970 راكبا.

وأفاد الموقع بأن التقارير عن الضحايا لا تزال غير دقيقة، إلا أن تفاصيل غير مؤكدة ادعت أن العديد من الركاب قد اختطفوا، بينما أطلق المسلحون النار على العشرات أثناء اقتحام القطار.

وأوضح العضو المنتدب لشركة السكك الحديدية النيجيرية، فيديت أوخيريا، حديثه مع سائق القطار، قائلا: "لا يمكننا تزويدك بالكثير من المعلومات الآن"، حيث لم يتمكن أحد من تقديم تقرير دقيق عما حدث.

وزار والي ولاية كادونا، مالام ناصر الرفاعي، على الفور موقع الهجوم الليلة الماضية، برفقة بعض القوات للحصول على معلومات مباشرة عن الوضع. كما كانت حكومة الولاية، التي كانت قد أكدت في وقت سابق الحادث، قد أشارت إلى أن الحكومة قامت منذ ذلك الحين بتأمين القطار من خلال تعبئة وتعزيز الأمن.

ووردت روايات مختلفة حول كيفية نجاح المسلحين في إخراج القطار عن مساره، حيث زعمت بعض الروايات أن عبوات ناسفة كانت مزروعة في إحدى المقطورات، مما أدى إلى انفجارها وخرجت عن مسارها ودمرت بعض العربات، وتركت مصير 970 راكباً على متنها أو أرقام الضحايا غير مؤكدة. في حين كشفت رواية أخرى أن الهجوم نفذ باستخدام عبوة ناسفة يشتبه في أنها قنبلة زرعت على خط السكة الحديدية، وانفجرت عند الاصطدام بينما كان القطار يسير على السكة.

ولفتت مصادر للموقع إلى أن العديد من الركاب اختطفوا فيما حوصر آخرون على أرضية القطار.

وكان مسلحون قد هاجموا في الساعات الأولى من صبيحة يوم الجمعة الماضية مطار كادونا الدولي وتسعة تجمعات سكنية في منطقة جيوا بولاية كادونا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا وخطف العشرات.وأحرقوا أيضا منازل ودمروا سيارات واستولوا على حوالي 100 بقرة.