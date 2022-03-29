أكدت ولاية الجزائر، عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، عن تنصيب 15 شاشة عملاقة، بمختلف بلديات العاصمة وذلك لمتابعة الجماهير لمباراة الجزائر ضد الكاميرون المقررة سهرة اليوم الثلاثاء بداية من الساعة الثامنة والنصف بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وحسب المصدر ذاته، سيتم وضع الشاشات العملاقة في المواقع التالية:

01 -ملعب 05 جويلية الأولمبي.

02 -القاعة البيضاوية.

03 -منتزه الصابلات.

04 -ساحة الكيتاني باب الوادي.

05 -منتزه ميناء الجميلة - عين البنيان.

06 -الساحة العمومية زرالدة.

07 -المسبح الترفيهي - بئر التوتة.

08 -الساحة العمومية - وسط الدويرة.

09 -حديقة كليرفال - بوزريعة.

10 -الملعب البلدي لبلدية سيدي امحمد.

11 -الساحة العمومية بعين النعجة - أمام محطة الميترو.

12 -الساحة العمومية لمدينة الحراش

13 -حديقة تيتو - باب الزوار.

14 -الساحة العمومية لمدينة براقي.

15 -الساحة العمومية لمدينة الرويبة.