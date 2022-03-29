دعت المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين المناصرين للفريق الوطني بأخذ الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم لمناصرة الفريق الوطني، كما دعت السواق إلى احترام قانون المرور وتجنب السرعة المفرطة والمناورات الخطيرة.

ونصحت الحماية المدنية أصحاب المركبات بعدم ركن سياراتهم على مستوى قارعة الطريق لتفادي الانسداد والاختناق المروري، وعدم عرقلة سير سيارات الإسعاف وشاحنات النجدة في مهمتهاو التقليل من السرعة لتفادي حوادث المرور سواء للمركبات وللدراجات النارية.

ومن النصائح التي قدمتها الحماية المدنية للأنصار هي عدم الخروج من نوافذ السيارات أو المركبات أو الركوب على سطحها لتفادي خطر السقوط وعدم التهور في استعمال المفرقعات والألعاب النارية لتفادي الحرائق على مستوى الشرفات والبيوت والمركبات.

وعدم التجمهر أمام المؤسسات الاستشفائية واحترام الساكنة وضرورة الاحترام المتبادل بين الراجلين واصحاب المركبات وعدم استعمال آليات الوزن الثقيل خلال الاحتفالات والامتناع عن الركوب على اسطحها والتجمهر على مستوى مفترقات الطرق.