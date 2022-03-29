استقبل وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، وفدا عن محكمة النقض الإيطالية برئاسة النائب العام لدى هذه الهيئة، جيوفاني سالفي، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة العدل.

وأوضح ذات المصدر، أن هذا الاستقبال الذي جرى أمس الإثنين بمقر وزارة العدل، يأتي بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الوفد الإيطالي إلى المحكمة العليا، بدعوة من النائب العام لدى المحكمة العليا، وذلك بهدف "التباحث حول الإطار الاستراتيجي للتعاون بين النيابتين العامتين بكلا البلدين، لاسيما في مجال تبادل المعلومات والزيارات بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة مجال مكافحة الإجرام".