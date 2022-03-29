تخطط شركة الطيران "كاثي باسيفيك" لإطلاق رحلات بين نيويورك وهونغ كونغ متجاوزة المجال الجوي الروسي ووفقا للتقديرات ستستغرق الرحلة 17 ساعة وستصبح بذلك أطول رحلة ركاب تجارية في العالم.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" نقلا عن وثائق من شركة الطيران "كاثي باسيفيك". وقال متحدث باسم "كاثي باسيفيك" إنه سيتم استخدام طائرات من طراز "إيرباص A-350-1000" على هذا المسار.

وبالعادة كانت تنظم شركة الطيران "كاثي باسيفيك" رحلات بين مدينتي نيويورك وهونغ كونغ عبر منطقة القطب الشمالي والمجال الجوي الروسي، لكن بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا تتجنت شركات طيران آسيوية الطيران فوق الأراضي الروسية.

وحسب وكالة "بلومبرغ" فإن رحلة الطيران من نيويورك إلى هونغ كونغ ستقطع مسافة 16618 كيلومترا وستستغرق حوالي 17 ساعة، فيما تقطع رحلة الطيران بدون توقف من سنغافورة إلى نيويورك مسافة 15349 كيلومترا، وتعتبر الأطول الآن.